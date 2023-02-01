完全回到疫前水準！經濟部統計處今發布去年12月零售、餐飲營業額，各有年成長9.4％、13.8％好表現。總結2022年業績，兩者分別繳出4.2兆、8653億元，寫下歷年新高紀錄，完全超越2019年疫情前的營業水準。

根據統計，12月零售業業績做出4030億，餐飲業為876億，各年增9.4％、13.8％。對於零售業好表現，經濟部統計處副處長黃偉傑說明，受惠歲末促銷以及2023年農曆春節提前，讓年貨、禮盒等採買提前浮現，加以天氣轉冷也拉升保暖商品買氣。

因此汽機車零售業年增15.6％，表現最亮眼。綜合零售業的百貨公司、超市都有1成以上的增幅。其他像是電子購物及郵購業年增17.3％、布疋及服飾品零售業也成長12.1％。尤其是網路銷售業，因業者積極布局、擴增商品品項，加以歲末天氣溼冷網購增加，全年銷售額達到4930億元，創下統計以來新高。

餐飲業方面，主要的餐館業、飲料店業都有1成增長，外燴及團膳承包業更年增3成2。黃偉傑說明，這是受惠耶誕、跨年商機挹注，企業復辦尾牙及年菜、禮盒提前預購效應，加以天氣降溫，熱飲需求增加所致。而外燴及團膳受惠航班旅運人數回升，帶動空廚餐點需求增加，業績熱絡。

綜計零售業2022年營業額為4兆2815億元，年增7.4％。餐飲業全年營業額為8653億元，年增18.9％，兩者皆創歷年新高。

展望2023年1月份，黃偉傑說，零售業有春節採購及春節假期出遊有利因素，不過部分門市工作日數較短，一加一減，營業額仍預估可年成長4.8％。餐飲業則在農曆春節消費旺季，年菜及除夕圍爐熱絡，以及企業復辦尾牙、長假帶動聚餐商機下，最高可成長達29％。