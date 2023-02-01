滑雪是受到許多人喜愛的冬季運動，事故卻也不少。先前日本才發生重大雪崩意外，不料事隔兩天，印度也傳出雪崩，地點位在知名滑雪勝地「古爾馬爾格」（Gulmarg），目前已知至少2人不幸罹難，現場驚恐逃命畫面也已曝光。

印度知名滑雪景點「古爾馬爾格」2/1驚傳雪崩，現場可見遊客尖叫逃命。

根據《印度電訊報》（Telegraph India），喀什米爾北部巴拉穆拉地區的阿法瓦特峰（Afarwat peak）2月1日突然發生雪崩，警方隨即展開搜救，並在雪堆中發現兩具波蘭籍登山客的遺體，另救起至少19人。現場持續救援，詳細失蹤人數還有待確認。