新冠疫情肆虐全球，導致許多國人因2年未返台遭除籍，而隨著防疫政策鬆綁，加上春節返鄉，台北市政府統計，截至1月31日止，台北市人口數來到248萬8043人，相較於去年12月的人口數，增加了7362人，不過距離外界關注的250萬大關仍有一大距離，民政局戶籍行政科長劉嘉鳳表示，春節後恢復戶籍申請的案量相當多，許多戶政事務所每天都大排長龍。

據民政局統計，因出國兩年未返國遭除籍的人數眾多，因此在2022年3月底，台北市人口首次跌破250萬人，之後人數持續呈現負成長，不過從去年10月起，因疫情逐漸趨緩，遷入人口開始高於遷出人口，截至今年1月統計，遷入人口共16737人，其中恢復戶籍者9917人 。而總人數也攀回248萬8043人，相較於去年12月增加7362人。

劉嘉鳳表示，一月的統計中，大安區為遷入人口數冠軍，達1376人，其次則是松山區833人、內湖區820人。春節前就陸續湧現恢復戶籍的申請人潮，春節前最後上班日（1／19）有629人恢復戶籍；春節結束後的首個上班日（1／30）更有多達1705人恢復戶籍。

劉嘉鳳說，由於全台復籍國人多集中在北市，因此各戶政事務所自從年後就每天爆滿，很常等待人數都破百人，同仁也都竭力服務民眾。不過根據恢復戶籍的規定，國民必須持中華民國護照入境後，再攜帶戶口名簿等資料前往戶政事務所恢復戶籍，有部分國民擁有雙重國籍，回台入境使用他國護照，會造成移民署無入境紀錄，因此恢復戶籍受阻。

至於何時會破250萬大關，民政局先前估計最快也要到2月底甚至3月比較有機會，台北市政府也成立人口政策跨局處小組，希望能夠讓人口回流，一旦人口達250萬人，便可設立第三名副市長、副秘書長。