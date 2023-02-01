政府預計普發全民現金6000元，正待立院通過預算，醫療通路龍頭杏一打頭陣，率先發布將送消費者民眾超過6000元大紅包，自2月6日起至5月底，只要在杏一儲值6000元以上且消費，將獲得1200元儲值金回饋、1200元特定商品免費兌換外，以及逾6000元的商品折價券，更甚加碼擴大白金會員名額等紅利大放送。

春節甫結束，杏一即對消費者祭出四大優惠，總價值遠超越6000元。杏一表示，政府預計將發放每人6000元，杏一除共同響應政府政策，考量到今年上半年經濟受通膨影響仍深，於是推出「全民領6000 杏一送6000」活動，回饋對醫療相關商品，和保健食品等需求者。

杏一「全民領6000 杏一送6000」活動自2月6日起至5月31日止，這段期間在杏一儲值至少6000元，即可獲得6000元以上的商品折價券；若於5月底前消費完畢，還可享有1200元儲值金回饋，和1200元特定商品免費兌換。甚至，原本成為杏一白金會員的門檻條件為單筆消費滿8千元或累計消費滿3萬6千元，在該期間只要儲值且消費6千元，即可升級成為白金會員。

杏一強調，為回饋消費者，此次企劃的活動有不少品牌大廠加入，6000元以上的商品折價券均為消費當下折抵，包含營養品、成人紙褲、保健食品、輔具、血壓計、耳溫槍和日常用品等商品，單品折價金額依商品大小自30元至1000元區間不等。