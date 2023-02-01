47歲已婚彭男為追女網友小美，2015年間以電腦設備竄改身分證資料，列印後拍照傳給她為證，佯裝減齡10歲的壯年單身漢追到手，小美借錢又懷孕流產，彭怕東窗事發即與她訂婚宴客、租屋同住，事後，小美察覺有異追查驚覺遭騙色、騙婚而報警，刑事一審判彭男徒刑8月；附帶民事求償判賠25萬餘元，可上訴。

住苗栗的彭男2015年4月間在網路認識小美，為隱瞞已婚及實際年齡，以電腦程式製作竄改身分證的出生年月日欄位為「66年6月15日」，並塗空配偶欄，彩色列印後，再拍照傳給小美，47歲已婚大叔將身分證資料變造為與女方年齡相當的壯年單身漢。

小美信以為真與他交往懷孕，但因故流產，彭男擔心東窗事發，假裝籌備婚事，在2016年2月間訂婚宴客後，對結婚一再拖延，並持變造身分證影本向仲介租屋，與小美同住安撫。

不久，小美與家人察覺彭男行為有異，到他戶籍地查訪才知受騙。彭到案坦承變造並使用身分證件，一審被判刑8月，可上訴。小美在審理期間提起附帶民事求償，要求賠償修車費、借款、訂婚相關花費及精神撫慰金。

小美指控，事發後，她與家人羞怯不敢與親友往來，她只單純想有個幸福家庭，對彭男要求都盡全力，沒想到結果竟如此不堪，她心理及精神遭受嚴重打擊。

彭男只認喜餅、喜帖及宴客等費用共13萬餘元，他並強調，兩人破局後，他已將女方送訂婚首飾全數歸還，而他送出的也未取回。此外，他2016年6月間將桃園市的房產以贈與名義過戶給小美，因他沒錢繳房貸，房子在2018年間被拍賣，經扣除貸款後，小美還拿到約200多萬元，他已付出極大代價，還因此事罹患憂鬱症。

法官以女方提出求償的修車費、訂婚禮金、紅包禮等款項都沒有實據，僅認定婚紗預約單的收款金額2萬7000元，加上精神撫慰金，共判賠25萬餘元。