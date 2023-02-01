前基隆市長林右昌1月31日就職新任內政部長，日前有媒體形容林就像電影《灌籃高手》中的宮城良田，民進黨正國會成員張銘祐也對這類比表贊同，認為這形容「真的是再適合不過」。但此比喻卻讓不少網友聞之傻眼，臉書粉專「綠查錶」更直酸林右昌比較像《灌籃高手》裡的「高宮望」。

大年初四(25日)傳出陳建仁將組閣的消息，總統府隨後確認真有其事，新內閣成員名單也跟著陸續揭曉。其中當林右昌確定將接掌內政部長的消息傳出，很快有媒體吹捧林右昌能力強、EQ高，頭腦冷靜決斷且履建奇功，是非常值得觀察與期待的角色，就像《灌籃高手》中的宮城良田。

「林右昌市長，被媒體形容為灌籃高手中的宮城良田，真的是再適合不過！」張銘祐表示，他幾次與林右昌市長會議，林總是親力親為，不會有太多廢話，反而分層清楚，追蹤進度，讓人相當佩服跟宮城良田真的很像，天下第一大部的內政部在他手上，效率與執行，絕對是無縫接軌。

綠查錶今(1日)則發圖酸：前基隆市長林右昌出任內政部長，被某媒體譽為「DPP的宮城良田」，網友對這種造神一條龍看不下去，狠酸到底是宮城還是「包工程」要講清楚。「小編想說：怎麼看都不像宮城良田，倒是跟高宮望（《灌籃高手》的甘草人物）有87％神似啊！造神造不膩？」

網友也虧：「高宮望表示保留法律追訴權，不排除提出毀謗及公然侮辱告訴」、「是『高官』望吧」、「下：這是林右昌，上：這是日本的林右昌」、「基隆三浦春馬誒！減個20公斤連賴神都要禮讓他選總統」、「請不要侮辱高宮望」、「還有高宮文燦」、「就問基隆捷運在哪？」