馬俊麟和前東家民視好聚好散，得到祝福後跳槽到三立，演出8點檔《一家團圓》，和張郁婕湊一對。他2019年和王瞳假戲真做後，星路跌到谷底，已將近有2年半沒戲演，他形容現在像是重新做人，進到全新環境，他試著改進不好親近的個性，不再當獨行俠，目前還在適應新劇組的步調，會好好努力認真。

馬俊麟受訪侃侃而談。（三立提供）

馬俊麟和太太梁敏婷因王瞳介入，曾面臨婚姻危機，梁敏婷當時告王瞳侵害配偶權，官司已庭外和解多時。但被問及官司後續，馬俊麟卻回「要問當事人」，言下之意自己不是被告與告訴人，但也補充：「就我所知事情已經結束，她們（王瞳和太太）也希望事情已經過去，各過各的生活。」王瞳一直都不是夫妻倆的禁忌話題，但也不會聊起，去年王瞳面臨喪夫之痛，他也沒有關心，顯然已完全斷開這段關係。

不倫戀事隔3年，他透露夫妻關係的修復一開真的不容易，光靠一個人努力不夠，但2人有共識要往好的方向努力，盡量以有效溝通代替爭吵，自己也會從生活上體貼太太，「她喜歡喝咖啡，我會趁超商特價的時候，買一百杯寄杯，讓她兌換。」一家4口現已搬進新北的新家，夫妻倆生活現在以小孩為主，會互相分工育兒工作，一起負擔房貸，直言夫妻現在是在同一艘船上。

若和2019年前的夫妻關係比較，給現在打幾分？馬俊麟認為很難打分數，「雖然跟以前不一樣，但也不是說以前就比較好，或現在不如以前，我現在更懂得珍惜，我們為了經濟、小朋友一起努力，在同一艘船上。」

馬俊麟（右）在《一家團圓》和張郁婕湊對。（三立提供）

加入《一家團圓》的演出已經一周，馬俊麟自嘲被罵習慣了，現在收到不少網友的鼓勵反而感到意外，但無論評價好壞，都會做好演員本分，「我也不是什麼很厲害的角色，把自己做好，有做不好的地方別人去講也應該的，我也希望自己可以更精進。」他明白自己從求學以來都被「好惡分明」，面對酸民他表示尊重言論自由，「但也希望大家能在網路世界能更溫柔的對待每個人。」