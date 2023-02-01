台北愛樂室內合唱團明（2日）天將出發前往日本，展開疫情後的首場海外巡演，指揮古育仲率領下，將首度在東京三得利音樂廳（Suntory Hall）藍玫瑰廳（Blue Rose）舉行專場音樂會，也將在群馬縣高崎藝術劇場舉行交流音樂會。

受主辦單位高崎國際音樂協會邀請，台北愛樂室內合唱團從2019年開始規劃到日本巡演，但遇疫情爆發一延再延，終於在今年成行，這次也在台灣日本研究學會及英業達集團慈善公益基金會贊助下，首度在東京三得利音樂廳藍玫瑰廳舉行專場音樂會。

這趟赴日巡演以「時の響～台湾からの贈り物～」（時光的聲響～來自台灣的贈禮）為主題，規劃「印象台灣」音樂會，精選台灣經典當代合唱創作，包括國語、台語、客語、原民語等特色民謠與通俗名曲。

值得一提的是，兩部特別為台北愛樂室內合唱團創作的新曲也將世界首演，分別是新加坡作曲家吳多才（Zechariah Goh）採白居易詩作譜寫的《廢琴》，以及斯洛維尼亞作曲家裘比（Ambrož Čopi）的《普天下當向耶和華歡呼》（Make a Joyful Noise unto the Lord）。在高崎藝術劇場的音樂會，也將與高崎Cosmos合唱團及群馬交響樂團合演多首古典名曲、台語及日本民謠。

演出將於2月3日在東京三得利廳、2月4日在群馬高崎藝術劇場登場。除此之外，台北愛樂室內合唱團4月底將飛往土耳其參加WSCM世界合唱大會（World Symposium on Choral Music），這是繼1996和2002年後第三度受邀參與此國際盛會。