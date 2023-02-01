知名電玩改編的HBO恐怖動作影集《最後生還者》堪稱今年開春最熱門美劇，首集播出的當天收視人口為470萬，創HBO近10年第二高紀錄，第2集收視人口更達570萬，便乘勝追擊，宣布推出第2季，目前該劇在爛番茄上擁有97％的新鮮度，IMDb上亦有9.3的高分。除了收視創佳績，也帶動了遊戲銷量，英國地區相關遊戲的週銷量飆漲3倍。台灣部分，也稱霸CATCHPLAY＋影集類及綜合觀看排行冠軍。

本週推出最新第3集，主角喬爾在護送艾莉的過程中遇見了倖存者比爾，有別於電玩中僅簡單交代比爾的背景，影集大篇幅描述比爾和同伴法蘭克的愛情故事，出乎意料的改編和賺人熱淚的情節迎來觀眾高度讚賞，讓網友哭成一片在社群狂洗版。而該集在關鍵時刻使用70年代女歌手琳達朗絲黛（Linda Ronstadt）的〈Long Long Time〉，據音樂串流平台Spotify統計，該曲在第3集播出後播放次數增加了4900％，意外讓50年前的老歌翻紅。《最後生還者》每週一早上10點在HBO GO和CATCHPLAY＋ HBO GO專區與美同步上架。

另外，在艾美獎及金球獎皆獲得肯定的幽默諷刺影集《白蓮花大飯店》和奇幻史詩影集《龍族前傳》，也成為連假期間觀眾的熱門追劇選擇。而電影方面，橫掃獎季並獲奧斯卡11項提名的超狂神作《媽的多重宇宙》毫無懸念衝上年假期間電影類觀看排行第一名，熱門強片《捍衛戰士：獨行俠》及《黑亞當》則依然受到觀眾青睞。而在CATCHPLAY＋獨家上架的大尺度情慾青春電影《小藍》和搶先上架的療癒動畫電影《角落小夥伴電影版：藍色月夜的魔法之子》則異軍突起雙雙進榜。