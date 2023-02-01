農委會主委陳吉仲（右2）、宜蘭縣長林姿妙（右3）、漁業署長張致盛（左1）等人走進魚市場至每個攤販發放「金元寶」巧克力，給予祝福。（吳佩蓉攝）

今舉辦「魚你相遇南方澳」開幕典禮，農委會主委陳吉仲（左3）、宜蘭縣長林姿妙（左4）、漁業署長張致盛（左5）等人出席活動現場。（吳佩蓉攝）

宜蘭南方澳第一拍賣魚市場由漁業署斥資4億元打造，今（1日）盛大開幕，象徵「大船入港」的外觀與南方澳跨港大橋並列為蘇澳觀光重要地標。行政院農委會主委陳吉仲指出，市場內低溫獨立魚體切割室，為全台最具典範的魚市場，期盼未來蘇澳能提供新鮮的魚，給全台3000多所國中小當營養午餐。

魚市場今舉辦「魚你相遇南方澳」開幕典禮，農委會主委陳吉仲、宜蘭縣長林姿妙、漁業署長張致盛等人出席活動現場，啟動儀式結束後走進魚市場至每個攤販發放「金元寶」巧克力，給予祝福。

宜蘭南方澳第一拍賣魚市場內低溫獨立魚體切割室，為全台最具典範的魚市場。（吳佩蓉攝）

南方澳魚市場1樓為販售區與魚體切割室，設有32個固定攤位、29個臨時攤位；2樓為食魚教育推廣區，3樓設置小型加工廠，生產魚丸、白帶魚捲等急速冷凍真空包裝產品；4樓為漁業通訊電台，未來朝輕食方向規畫、多元經營發展。

柏鈞海鮮業者黃先生表示，家族在南寧市場已經營30年，新的魚市場整體舒適度、規畫動線都不錯，一切都還在適應中。（吳佩蓉攝）

其中，柏鈞海鮮業者黃先生表示，家族在南寧市場已經營30年，新的魚市場整體舒適度、規畫動線都不錯，只是殺魚、賣魚地方分開，感覺較麻煩，但好的一面就是讓消費者舒適感很好，遷移過來這，需要點時間適應跟配合。

林姿妙表示，南方澳扮演著非常重要的角色，背負著軍港、漁港、商港的發展，第一拍賣魚市場結合產官學的合作，帶動周邊觀光、經濟產業，對宜蘭縣有無限的可能；因南方澳人的認真努力，與漁會、地方的結合，讓魚市場再創高峰，縣府將全力支持，拚出宜蘭好生活。

陳吉仲說，百年漁港在傳承下，歷時3年、經多方努力，終於完成「南方澳第一魚市場」，為最具典範的魚市場，殺魚、賣魚分開，讓消費者與在傳統市場感受完全不一樣；更重要的是有少數魚市場具有HACCP認證的農漁產品，不僅外銷需要，販售給國人也要有這樣的要求。

他指出，蘇澳區漁會總幹事陳春生提到少一樣去魚刺的設備，後續為了讓營運更到位，將由漁業署協助添購設施設備。希望學校午餐從宜蘭開始，不只1個月吃1次水產品，沿近海定置漁網、延繩釣抓的魚，更有機會讓各地國中小學吃到，遂未來蘇澳區漁會扮演極重要的角色。相信大家的心凝聚在一起，農漁業發展會更好。