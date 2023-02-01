新春期間最讓人傻眼的是溪湖鎮公所廣場的公共空間被濫丟成垃圾山，彰化縣政府開春，馬上安排表揚2022年度環境清潔考核績優鄉鎮市，彰化縣環保局指出，彰化市、員林市、鹿港鎮、二林鎮及埤頭鄉等獲獎鄉鎮都在髒亂熱點主動裝設監視器，利用科技執法達到嚇阻成效，對小廣告及時斷話及處分，讓鄉鎮市愈來越乾淨。

彰化縣長王惠美公開表揚環境清潔考核績優鄉鎮市。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣長王惠美公開表揚環境清潔考核績優鄉鎮市，感謝各鄉鎮市公所一起努力，藉由表揚肯定受獎單位的優異表現，且鼓勵各鄉鎮今年獲獎鄉鎮市，第1組由彰化市、員林市、鹿港鎮榮獲特優，二林鎮及田中鎮榮獲優勝；第2組由埔心鄉、秀水鄉、社頭鄉榮獲特優，大村鄉及伸港鄉榮獲優勝；第3組由埤頭鄉、田尾鄉、線西鄉榮獲特優；竹塘鄉及二水鄉榮獲優勝，各組特優各獲獎金10萬元。

彰化縣長王惠美公開表揚環境清潔考核績優鄉鎮市。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣環保局表示，越來越多鄉鎮，在髒亂熱點裝設監視器，並將濫倒的影像，公布在網路上，讓濫倒者心生警惕，不敢再犯，同時安排人力主動進行轄內環境巡查，如發現髒亂立即清除，雙管齊下維護轄內環境衛生。

環保局指出，鹿港鎮、二林鎮及埤頭鄉等公所也辦理村里考核，藉由村里間良性競爭，爭取榮譽，加強鄉鎮環境整潔，給民眾一個乾淨的環境。

此外，不少獲獎鄉鎮也針對轄內髒亂點，也發揮創意巧思，結合社區、村里、社團等協力，將閒置空間、髒亂點進行綠美化，透過全民參與把各項環境宣導活動效益放大，進而推廣到各個角落，當地里長及環保志義工的積極參與，更是環境維護的關鍵。