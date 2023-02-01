澳洲發生裝有放射性物質的微型膠囊於運輸過程中遺失的烏龍，尋獲之後，當局將檢討不當處理放射性物質只處1000澳元（約新台幣2萬1590元）的罰則，連總理都說這「低得荒唐」。

路透社報導，這顆膠囊兩個多星期前在運輸過程中遺失，西澳州（Western Australia）緊急事務廳、國防官員、輻射專家等在沿著當初運輸的1400公里長公路路線尋找多日之後，今天發現膠囊下落。

西澳州政府緊急事務廳長道森（Stephen Dawson）在記者會中表示，有關人員今天在西澳內陸（Outback）發現了先前遺失的放射性膠囊，說軍方正對這顆膠囊進行驗證，明天會將膠囊送到伯斯（Perth）的安全設施。

這顆裝有放射性物質的膠囊是用來測量鐵礦石密度儀器的一部分。這個儀器1月12日從礦業巨擘力拓公司（Rio Tinto Ltd）位在西澳州偏遠金伯利地區（Kimberley）的古戴德利（Gudai-Darri）礦場啟程，一路運至伯斯郊區一處設施，1月25日開箱檢查時才發現膠囊遺失。

這段運輸路程比大不列顛島（Great Britain）從北至南還要長。

有關當局懷疑，運輸路途的顛簸振動導致儀器螺絲和螺拴鬆脫，導致膠囊滑出車外。

根據1975年以來的州法，不當處理放射性物質的罰金為1000澳元，犯行每持續一天就多罰50澳元（約新台幣1080元）。

澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）在西澳州首府伯斯告訴媒體說，罰款「數字低得荒唐，但我懷疑金額低得如此荒唐，是因為人們不認為這類物品有遺失的可能」。

這顆6公釐乘8公釐大小的銀色膠囊，內裝有銫-137，釋放出的輻射相當於每小時拍10張X光片。

艾班尼斯說：「它根本不該遺失。」

力拓是將運輸工作委託給專門的包裝及運輸商處理，已於1月27日針對這起出包事件公開道歉。

西澳州政府衛生廳長桑德森（Amber-Jade Sanderson）告訴媒體，州政府正在研究修改相關法律，以提高類似事件罰則並且索求行政成本。

桑德森說：「目前的罰款制度低得令人無法接受，我們正在研究如何提高罰款。」

她表示，調查顯示，膠囊遺失是失職造成，背後並無陰謀。（譯者：蔡佳敏/核稿：何宏儒）1120201