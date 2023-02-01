阿里山國家風景區管理處打造浪漫夜間婚禮邁入第5年，今年星光下婚禮首度移師太平雲梯舉辦，將結合太平社區藝術空間手作體驗及在地特色店家，以及浪漫婚攝串起周邊遊程，讓15對新人在雲端上寫下「1314一生一世」浪漫印記，由於報名費用僅9999元，2天1夜婚拍行程包吃、包住，還附全程妝髮，同時開放2位親屬參與婚禮喜宴，加上伴手禮，包括行程太超值，往年都吸引近百對新人搶先報名。

星光下婚禮邁入第5年，今年首度選在嘉義縣梅山鄉太平雲梯舉行，1日阿里山國家風景區管理處舉辦宣傳記者會，並請來樂團營造婚禮氣氛。（阿里山國家風景區管理處提供／呂妍庭嘉義傳真）

阿里山神木下婚禮品牌已舉辦17年，打造夜間浪漫指數破百的星光下婚禮今年也邁入第5年，阿里山管理處今年首度選在知名的梅山鄉太平雲梯舉行，婚紗拍攝取景將遍及瑞里紫藤花下、圓潭生態園區、水社寮車站等地，今並在太平雲梯舉辦記者會，揭開星光下婚禮序幕。

星光下婚禮邁入第5年，今年首度選在嘉義縣梅山鄉太平雲梯舉行， 並結合當地手作與植物染體驗。（阿里山國家風景區管理處提供／呂妍庭嘉義傳真）

阿里山管理處長洪維新表示，今年度星光下婚禮將於3月13日至14日舉行，當天會以「花現雲梯．百年好合」為主軸，結合阿里山在地花卉，把太平雲梯妝點成如仙境般，浪漫又具儀式感，另2天婚拍行程融入「太平藝術之鄉」特色，結合當地手作與植物染體驗，為新人打造雲霧上的漫旅假期。

星光下婚禮邁入第5年，今年首度選在嘉義縣梅山鄉太平雲梯舉行， 並結合當地手作與植物染體驗。（阿里山國家風景區管理處提供／呂妍庭嘉義傳真）

今中午阿里山管理處官網已開放新人報名，將錄取國內外新人15對、報名費用9999元，象徵愛情長長，阿里山管理處副處長陳榮欽說，往年均有近百對新人搶先報名，期待有更多新人在阿里山互許終生。

星光下婚禮邁入第5年，今年首度選在嘉義縣梅山鄉太平雲梯舉行。（阿里山國家風景區管理處提供／呂妍庭嘉義傳真）

同時，阿里山管理處為擴大「浪漫阿里山」品牌深度與廣度，除婚禮主活動結合轄區內的特色店家外，更規畫、設計一系列推廣方案，讓新人在體驗遊程期間也能參與一場完美婚禮，進而帶動周邊觀光發展。