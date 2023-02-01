雲林縣府勞工暨青年事務發展處長張世忠是植物病蟲害專家，4年前他運用畢生所學的學理知識實踐於一分農地栽種蜜棗，為了兼顧防治與收成率，他養雞、養蜂、養蒼蠅，前3年嘗盡苦頭，今年結果暴量，又美又大，自己也嚇一跳。

張世忠運用畢生所學，實踐於種一分地網室蜜棗。（周麗蘭攝）

張世忠一路從屏東農專農藝科、屏東科技大學植物保護系、讀到中興大學植物病理研究所，畢生專業就是病蟲害防治，但蜜棗的病蟲害防治讓他絞盡腦汁2年。

張世忠以實驗性質種蜜棗，今年第四年達到學理、實務平衡，蜜棗數結實累累，果實碩大且精緻。（周麗蘭攝）

張世忠說，4年前蜜棗育種高手的學姐交給他幾株，他在父親的柳丁園旁試種1分多地，第一年未防治，發生嚴重白粉病，落果嚴重，棗子黑黑的像生鏽，但是削掉果皮吃起來像水梨甜美。

第二年為了防治，他花錢搭網室，仍難防斜紋夜盜蟲，於是向朋友要了幾隻雞，夢想牠們白天翻土吃掉蟲，豈知隔天看到的是滿園雞毛，野狗半夜潛入肆虐咬死8、9隻，更無奈的是倖存的雞也不吃蟲，牠們愛吃飼料，公雞只想追母雞。

張世忠初期種蜜棗處處碰壁，如今種出LV等級的蜜棗。（周麗蘭攝）

慰追求農藥殘留零檢出，張世忠使用極短效的藥物，好消息是達成零檢出目標，壞消息是滿園都毛毛蟲，密集到令人起雞皮疙瘩，只好全部鋸掉，加上人工處決幼蟲。

好不容易搞定害蟲，但蜜棗著果率卻出奇地低，蜜蜂箱從2箱增到4箱，蜜蜂愈來愈少甚至母王蜂也不見，不明白為何第一年蜂蜜收成那麼多，第二年卻滅箱2箱？詢問養蜂專家才知蜜蜂吃單一種花蜜會吃不飽、營養不足，蜂群是衝網而死。

張世忠於是只養蒼蠅，著果率仍無改善，朋友去年建議他掀開網子，他擔心網室一旦打開將很難防治而婉拒，直到年10月才下定決心掀網，不成功便砍樹。

張世忠為了防治斜紋夜盜蟲養了一群雞。（周麗蘭攝）

出乎他意料之外，著果率高得驚人，每天6點起床疏果，8點到縣府上班，假日都泡在網室，整整疏果2個月，果實仍密密麻麻，令他心慰的是又大又美又細緻。

所有小農都難以解決的「通路」也是張世忠的難題，一分多地蜜棗產量十分驚人，他鼓勵就讀大二、高一的兒子擺攤賣蜜棗，虎尾記憶Cool、二尖山頂都曾擺過，自己也鼓起勇氣吆喝試吃，至今沒有人發現他是誰。

張世忠說，學理沒有問題，但要有經驗，噴農藥十分耗成本，他摸索以最少成本達到最大收益，以「經濟危害水平」為衡量標準，碰壁次數超乎預期，很高興能實踐所學，目前還需要學的是行銷。