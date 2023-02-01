前任行政院長蘇貞昌1月31日率領內閣總辭，他致贈閣員們茶葉，「請各位繼續耐住高溫、泡出好茶，可以讓大家分享」，並在茶袋附上一張小卡片。令人好奇的是，除了蘇貞昌，總統蔡英文為何不把具仇恨值的這些閣員換掉？前民進黨立委郭正亮指出，閣員任期只剩下1年，找學者專家是不可能的，但也因為蔡英文排除了立委，才會改動這麼少。

針對內閣改組，郭正亮今(1日)在中天新聞《綠也掀桌》中指出，總統想要有新的人事布局，蘇貞昌就配合，並提出辭呈，總統就准辭，最後蘇貞昌卻發現只換掉他。主持人李珮瑄問到，所以蘇貞昌送閣員的卡片氣的是這個？郭正亮回應說「當然」，因為其他具仇恨值的閣員都沒換，蘇貞昌可能以為要換很多人 ，比如農委會主委陳吉仲、衛福部長薛瑞元，結果搞到最後只換他。

郭正亮點出，因為仇恨值第一名、第二名是蘇貞昌和陳時中，陳時中先離開了，結果內閣改組最後竟然只換他一個， 其他都不重要，蘇貞昌當然滿心怨恨，可能會認為難道都是他的錯？

李珮瑄再問到，全部人都知道，仇恨值最大的是蘇貞昌沒錯，但還有很多人，蔡英文為何不把這些閣員換掉？郭正亮表示，坦白講，任期只剩下1年，找學者專家是不可能的。但也因為蔡英文排除了立委，才會改動這麼少，真的用立委入閣的，也只有管碧玲，像陳吉仲、薛瑞元的位置，找不分區立委取代，他們都會答應，顯然蔡英文沒有要用立委，不然內閣改組怎會改成這樣子 。