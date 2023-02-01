柳樂優彌、吉岡里帆主演Disney＋懸疑推理日劇《噬亡村》上檔以來好評不斷，今（1日）播出完結篇，柳樂優彌飾演的正義刑警「阿川大悟」雖早已懷疑「供花村」吃人的惡習，卻未曾想強褓中的嬰兒才是他們的目標，更有「曾被啃食」的受害者帶著殘缺不齊的驚悚面容現身為柳樂優彌提供線索。

隨著全劇即將結束，近期製作群也接連受訪，導演片山慎三更大讚柳樂優彌和笠松將2位演員的表現都無比傑出，「柳樂優彌是我一開始就想合作的最佳選擇，笠松將飾演反派的氣場非常強，他絕對扛得起後藤家的一家之主」。8歲小童星志水心音飾演柳樂優彌、吉岡里帆的女兒，雖有不少駭人演出場景，但在劇組的保護之下，拍戲過程非常愉快，曾獲坎城最年輕影帝殊榮的柳樂優彌，同樣也是童星出身，在戲外也大讚志水心音是「天才童星」，「她的角色因為曾受過創傷所以無法說話，只能運用細微的表情差異傳遞情感，真的非常厲害」。

日本迪士尼日前也釋出供花村的「官方網站」，一改全劇的恐怖驚悚，風格反而相當可愛，還有供花村的專屬吉祥物，不過官方網站暗藏許多彩蛋，包括介紹祭典「奉納祭」以及前任駐地警察失蹤的新聞，更有網友發現只要按下「交通資訊」，就會出現一支柳樂優彌主演的短預告，警告網友千萬別獨自前往供花村，幽默且富有巧思，深得網友喜愛。此外，隨著全劇殺青，柳樂優彌、吉岡里帆以及童星志水心音的「全家福照」隨之釋出，為全劇的緊繃氣氛，增添不少溫馨感。