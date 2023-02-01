針對情人節「安太座」，台北東區傳奇麵包店「普諾麵包坊」，2月1日起至3月14日祭出「安太座系列蛋糕」、甜品，其中「普諾麵包坊．忠孝店」首推4吋400元的「白巧克力藍莓慕斯」，以厚實巧克力海綿蛋糕為基底，搭配微酸的自製藍莓慕斯、解膩的藍莓凍，外表則是以提拉米蘇豐富整體口感層次，最後再以紅寶石巧克力塑造愛心形狀點綴，彷彿回到熱戀的美好初相遇時期。針對草莓控設計的「草莓甜心」，內餡以卡士達醬及綿密的布丁組合而成，搭配蓬鬆的香草蛋糕，最後抹上柔軟濕潤的草莓奶油，柔滑的多重口感在嘴裡綻放，4吋售價520元。2月限定消費「草莓甜心」品項再享9折優惠。

「普諾麵包坊」招牌甜點「頂級生巧克力蛋糕」，每月銷量破千顆，更是台北人必吃的巧克力蛋糕首選。經典的苦甜滋味令人吮指回味。有別市售巧克力蛋糕以可可粉製作，主廚特選70％比利時巧克力，濃郁不膩口，同時在製程中打入較多空氣，使蛋糕口感柔軟、香氣濃烈，搭配表面塗抹混合白蘭地與波美糖水而成的酒糖，增添淡淡酒香。內層夾入比利時進口巧克力、鮮奶油、香草、等紮實內餡製成巧克力甘納許，入口軟滑香醇不甜膩。大人系甜點「頂級生巧克力蛋糕」680元起。

除應景的情人節商品，「普諾麵包坊．忠孝店」，也獻上暖心甜點「日式方度乳酪」收服乳酪控的味蕾。在日本超熱門的新型態乳酪甜點「方度乳酪」，在不同溫度下可品嘗不同風味，最夯的吃法是將冷凍的「方度乳酪」微加熱十餘秒，蛋糕體蓬鬆柔軟，入口即化，切開後傾洩而出的流心內餡一起入口，冷冬品嘗瞬間療癒。而冷藏狀態則外層乳酪蛋糕扎實綿密，內餡則變成濃郁膏狀，入口後在舌尖抿開，舒服的起士香氣撲鼻而來。

夏天吃「方度乳酪」，可放置冷凍後稍稍回溫，吃起來彷彿優格冰淇淋，風味清爽。「普諾麵包坊．忠孝店」以外層蓬鬆柔軟的北海道乳酪蛋糕，並獨家改良以馬斯卡邦起司、秘製鮮奶油製成的流心內餡，咬下後微甜濃稠內餡就像起司瀑布般，讓消費者體驗耳目一新的全新食感，超高CP值，售價100元。