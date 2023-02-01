為了幫助植物人家庭過好年，永慶不動產台南區經管會連續9年響應創世基金會「寒士吃飽30尾牙」，號召台南區各家加盟門市贊助200份紅包與年菜，今年永慶不動產台南區經管會會長呂啟綸帶領永慶幹部們，一起化成為創世紅包大使，將愛心年禮及祝福紅包親自送到植物人家中，給予他們滿滿的愛與關懷，也祝福兔年平安健康。

「寒士吃飽30尾牙」已連續舉辦33屆，因應疫情安全措施，今年也持續已「送禮到家」形式辦理，將愛心年禮及祝福紅包送至弱勢家庭手中。於1月12日永慶不動產台南區經管會會長呂啟綸和永慶夥伴們擔任創世紅包大使，親自拜訪台南地區的李先生家中，為李先生的家屬送上愛心年禮及祝福紅包，同時祈禱李先生能早日康復，也祝福家屬新的一年平安順利。

永慶不動產台南區經管會已連續9年響應創世基金會「寒士吃飽30」活動，贊助紅包與年菜，祝福寒士們兔年健康平安。(圖/永慶不動產提供)

永慶不動產台南區經管會會長呂啟綸表示：「永慶不動產認同創世基金會服務理念，已經連續9年響應創世公益活動，這幾年創世基金會受到疫情、通膨等社會變化影響，植物人照護經費募款困難，尿布和營養品等物資捐贈都有嚴重銳減現象，因此號召同仁一起響應「寒士吃飽30尾牙」，藉由拋磚引玉，期望有更多民眾幫助植物人家庭，成為他們寒冬中最溫暖的明燈，未來永慶不動產會持續做公益，讓社會充滿良善的正能量。」

永慶不動產不只提供專業房地產服務，秉持公益的服務精神積極回饋在地，響應永慶慈善基金會的「愛圓滿接力」計畫，每年主辦不同類型的公益活動，都能夠看到永慶不動產行善的足跡，鼓勵民眾一起投入公益回饋社會，將正向力量擴散至各角落，漸漸成長茁壯成美好又溫馨的社會。