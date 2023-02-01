日本一名17歲男高中生在迴轉壽司店「壽司郎」用餐時，拿起公用碗盤和調味料罐舔舐，掀起各界撻伐。業者緊急發聲明強調已做消毒，且會採取法律途徑究責，但仍止不住影響發酵，有網友透露，壽司郎股價一周內大幅下挫，市值蒸發160億日圓（折合新台幣約36.8億）。

推特上最近瘋傳一部影片，這名到迴轉壽司用餐的17歲男中生，先是東張西望確認周遭目光，拿出調味料罐舔食，之後又拿起上方的公用碗，沿著碗口舔一圈，舔完後還不滿足，將手放入口中吸允，並刻意把口水抹到台上的迴轉壽司，行徑十分噁心，最後還得意的對著鏡頭一笑。

事後，日本壽司店「壽司郎」證實確實是旗下店鋪，並強調已經全面消毒店面，且也針對男子的行徑採取刑事和民事途徑究責。

這部影片在日本推特上不斷轉傳，許多人大感噁心，甚至直呼未來一段時間內不敢吃迴轉壽司。此外，這件事也衝擊市場情緒，藝術相關業者福井信蔵（Shinzo Fukui ）在推特上表示，壽司郎母公司「FOOD & LIFE Companies」因為這件事股價暴跌，一周內從3085元跌至2850元，市值蒸發160億日圓。