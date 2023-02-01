林依晨想開車帶女兒環島。（羅永銘攝）

「零負評女神」林依晨今（1）日出席Ford新車代言記者會，邁入40歲她也帶來新突破，前幾年比較沒拍戲的期間，她繼續進修，接觸許多幕前幕後相關課程，因此萌生想當製作人的念頭，想要和導演程偉豪合作，只是一切都還在初步構想。為此她特地看了《關於我和鬼變成家人的那件事》，大讚許光漢身材，「裸體的部分很不錯，他身材有練，喜歡跳鋼管的橋段。」

好友胡歌日前宣布結婚且升格當爸的喜訊，她滿臉笑容地說：「終於啊！」不過由於她已3年沒到大陸，對於胡歌和太太的交往過程她都不清楚。會和對方交流育兒經？她急搖頭說：「千萬不能分享，因為每個孩子的個性都不一樣。」開心之餘，知道媒體的關注都轉到彭于晏的婚事，「好替彭于晏焦慮。」

她甜蜜透露，老公林于超會在台灣至少待到月底，「我妝化那麼漂亮，終於可以約會了。」老公也會出席月底她所舉辦的粉絲見面會，但不會上台給驚喜，自曝老公最不喜歡驚喜，「因為我給他的驚喜都會變成驚嚇，像是行程上的安排，我覺得刺激好玩，但他完全沒辦法。」

林依晨今年有至少2部戲要拍攝，拍戲會和女兒長時間分離，對此她很有先見之明，「我知道自己不可能放棄拍戲，所以一開始就打定要讓女兒和能照顧她的大人熟識。」現在女兒有7、8個大人可黏，尤其是婆婆，每回林依晨出門拍戲，女兒還會很快樂的和她說掰掰。

提到開車技術，她自嘲逃命、拍戲和一般行車環境都OK，但如果遇到惡意逼車的危險狀況，會選擇禮讓。目前還沒有獨自開車載女兒出遊的經驗，但有計畫等女兒6、7歲，要開車載女兒環島。