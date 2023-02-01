黃姓男美髮師從2020年10月起在高雄市各區的知名公園裸露性器官，以及拍攝猥褻照片上傳網路，橋頭地院審理後依公然猥褻罪與以網際網路供人觀覽猥褻影像罪共判處55罪，應執行拘役70天，有期徒刑1年2月。

有妨害風化前科的黃姓男子從2020年10月至2021年1月底，陸續到三民區同盟公園、鳳山區衛武營公園與鳳翔公園，以及楠梓區都會公園以不雅姿勢拍攝猥褻照片，並上傳網路Twitter，以帳號「Onlyfans0917」及暱稱「洩慾容器」等提供男性猥褻照片與影片給人觀看，並提供影片連結網址。

住在新北市的網友看不下去檢舉，檢方對此相當重視，由新北地檢署陳請高檢署檢察長轉給橋頭地檢署檢察官偵查起訴。黃男到案後坦承犯行。

橋頭地院審理後，依公然猥褻罪5罪與以網際網路供人觀覽猥褻影像罪50罪，兩者共55罪，應執行拘役70天、有期徒刑1年2月，可易科罰金。可上訴。