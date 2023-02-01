「中國人寫曲子，中國人跳舞給中國人看」，這是雲門舞集創辦人林懷民在創辦舞團時，懷抱的信念和口號，他表示，當時「台灣」二字尚未被正名，也因此他的這個口號，後來曾被揶揄有特定的政治立場，但其實他的出發點是希望台灣人可以有自己的作品，能唱自己的歌，跳自己的舞，給自己的人看，而這一點，他從已故月琴歌手陳達身上學到最多。

林懷民表示，陳達來自屏東恆春，出口成章，所有的歌詞都在他的腦海中，有渾然天成的押韻，「所有的人情世事都在他的歌裡，在恆春唱歌的人不是只有他一人，但是他有自己的『陳腔』，因此獨一無二。」

林懷民表示，陳達也是一名藝術家，「他有沒有藝術家的自覺，這我不清楚，但是他就像古希臘詩人荷馬一樣，素材來自民間厘語和說法，他的演唱如同音樂會作品，只是缺少一個平台，但一直沒有得到一個適當的平台，他有他生活的鬱悶，他是在路邊唱他的人，聽他唱歌，我們覺得自己可以獲得什麼，聽完又走開了。」

林懷民說，1978年透過戲劇學者邱坤良協助，邀請陳達到台北來錄音，像是一場夢一樣，他記得那天他跟陳達說了要唱以先民渡海到台灣開墾的歷史，陳達就像開了水龍頭一樣，完成史詩演唱，一直錄到最後一分鐘，陳達說：「我還沒有唱到蔣經國的十大建設。」其記憶力令人驚豔。

長笛家樊曼儂在雲門成立初期時擔任音樂顧問，也見證了陳達的天分，她表示，陳達不識字，沒上過學，可說是擁有特殊天分的人，「他的月琴演奏都是自學，如同遊唱詩人，這在現代社會越來越缺乏。他錄音時的所有歌詞，都是自己想的，套入歌詞後，曲調可以任意改變，字詞可以隨時改變，唱個不停。」

樊曼儂表示，看著陳達也反思，「我們學習時受到很多束縛，有時反而把自己綁手綁腳，而陳達一個人可以唱兩小時不停，我們只有佩服。」