代理教師長期面臨同工不同酬的情形，國中小的代理教師全年薪水更僅有10個月，桃園市長張善政選前允諾要讓代理老師12個月薪水發好發滿，日前終於踏出第1步，教育局拍板，市立高中職、國中小、幼兒園代理教師聘期從2月13日開學日提前至2月1日，更表示已在研擬調整至全年聘，要保障代理教師權益。

張善政曾發文感嘆「代理老師的悲鳴誰知曉？」台灣的教育現場有著數量龐大的代理老師，據統計，桃園市國小2022年總共有1178人，占比高達13.83％，遠高於台北市的5％、新北市的6％。代理老師們的認真負責，並沒有因為是代理而打折，但卻要面臨聘期不穩、同工不同酬的問題。

張善政指出，不僅如此，在桃園市上課的代理老師還要面對「一市兩制」，高中代理老師可領到12個月薪水，但國中、國小代理老師只有10個月。桃園有許多負債，但十年教育、百年樹人，投資教育的錢一毛都不能少，允諾若當選後將會全力支持工會和學校簽訂團體契約，讓代理老師12個月薪水發好發滿。

市議員凌濤發文說，教育局長劉仲成、桃園市教師會理事長張瓊方等人聯繫促成第1步「市立高中職、國中小、幼兒園代理教師聘期由開學日提前至2月1日」，教育局已發函通知全市學校。自己出身教育家庭，了解第一線教育工作者的辛苦，未來會與張善政一起落實這項政見，積極爭取預算、規畫方案，讓老師們都獲得應有的照顧及尊重。

教育局回應，桃園市目前高國中小代理教師約有1834人，比例約占全體教師的10％，目前正在研議代理教師聘期調整至全年聘，以保障代理教師權益。另外，市府每年都會衡酌教師退休人數、各類科現有教師人數的供需平衡，除管控教師員額，讓現職教師安心教學外，也會視當年度各科師資需求，評估辦理新進教師甄選作業，適度為學校教育注入新血。