一名女網友平時在婆家有放一把自家鑰匙，日前她趁春假與丈夫到日本旅遊，回家後發現家中事物全遭動過，連房間棉被枕頭也被移過，婆婆當下回應不清楚，她後來才發現是小姑帶男友「借住」她家，還睡在主臥室床上，小姑回應「我媽沒說嗎？我們都有打掃乾淨，你們不在也不會吵到你們」，讓她當場暴怒。

該女網友在Dcard發文分享，她日前把自己家的一把鑰匙給婆家，日前春假她與丈夫到日本旅遊5天4夜，後來回到家後發現有股油煙味，房間的棉被枕頭也原本位置不同，浴室排水孔出現頭髮，廚房流理臺有水漬，梳妝台上的瓶裝物也被移位，她相當確定家中有人進來過，但婆婆卻說不清楚。

該女網友後來詢問小姑，對方才承認帶男友「借住」了3天，還躺在主臥室的床上，她對小姑說應該要事先通知她，對方回應「我媽沒說嗎？我們都有打掃乾淨，你們不在也不會吵到你們」，她則認為應該是小姑要自己告知，且讓外人睡在床上會讓她感受不好，她事後發文痛批對方毫無歉意，「跟他溝通完真的是一肚子火，她是帶男友欸，誰知道他們在我們床上有沒有做什麼啊！」

其他網友留言「舊鎖匙不要拿回來，直接換鎖，想想拿著舊鎖匙站門口的畫面」、「如果妳比較粗心一點的話可能根本不會發現欸，完全沒打算告訴你們有夠誇張」、「我完全不能接受有情侶睡我的床」、「要借住應該親自跟屋主告知吧，感覺就是讓媽媽幫忙掩護帶男友去偷住」。