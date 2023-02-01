新北市支援的偵爆犬，在捷運車站內巡邏，隨時注意有無危險物品。（王英豪攝）

新北市支援的偵爆犬，在捷運車站內巡邏，隨時注意有無危險物品。（王英豪攝）

新北市支援的偵爆犬，在捷運車站內巡邏，隨時注意有無危險物品。（王英豪攝）

新北市支援的偵爆犬，在捷運車站內巡邏，隨時注意有無危險物品。（王英豪攝）

台北燈會期間，捷運警察將與刑事警察大隊特勤中隊（特殊任務警力）反恐、保安警察大隊巡邏警網、偵爆犬等共同服勤，讓參與燈會遊客能愉快觀賞花燈。警方現場演練「防暴鋼叉」的使用。（王英豪攝）

台北燈會期間，捷運警察將與刑事警察大隊特勤中隊（特殊任務警力）反恐、保安警察大隊巡邏警網、偵爆犬等共同服勤，讓參與燈會遊客能愉快觀賞花燈。警方現場演練「防暴鋼叉」的使用。（王英豪攝）

台北燈會期間，捷運警察將與刑事警察大隊特勤中隊（特殊任務警力）反恐、保安警察大隊巡邏警網、偵爆犬等共同服勤，讓參與燈會遊客能愉快觀賞花燈。（王英豪攝）

台北燈會期間，捷運警察將與刑事警察大隊特勤中隊（特殊任務警力）反恐、保安警察大隊巡邏警網、偵爆犬等共同服勤，讓參與燈會遊客能愉快觀賞花燈。警方現場演練「多功能臂式盾牌」的使用。（王英豪攝）

台北燈會期間大眾捷運系統安全維護格外重要，北捷增派菁英保全人力，在主要捷運月台維持秩序與安全，讓參與燈會遊客能愉快觀賞花燈。（王英豪攝）

「2023台灣燈會在台北」活動，自112年2月1日燈會試營運起至2月19日燈會閉幕止，預估賞燈區捷運沿線國父紀念館站、市政府站、忠孝敦化站、忠孝復興站、台北101／世貿站等站將湧入大量賞燈人潮。

近期北捷連續接獲恐嚇信件，警方均迅速鎖定IP位址追查犯嫌外，面對難以預測的突發攻擊，大眾捷運系統安全維護格外重要，因此於燈會期間強化捷運維安勤務，增派菁英保全人力，並請刑事警察大隊特勤中隊（特殊任務警力）反恐、保安警察大隊巡邏警網、偵爆犬等共同服勤，確保賞燈區捷運沿線各站遊客能安全觀賞花燈。

捷運警察隊、捷運公司以及消防局等單位，每年不定時密集辦理各式情境多重災害模擬演練，並配合既有特殊刑案處理流程及通報機制，於案發時能以最迅速精準方式，鎖定逮捕犯嫌並將傷害降至最低，維持社會安定。 由於捷運車廂與場站的封閉性，捷警隊呼籲民眾搭乘捷運時，務必提高警覺，如發現不明物品或暴力行為時，可立即按下車廂內對講機尋求站務人員協助即時通報警方處置，以維護自身安全。