第5屆世界棒球經典賽（WBC）A組預賽將於3月8日在台中進行，中華隊已緊鑼密鼓集訓，中華職棒大聯盟會長、也是本屆經典賽中華隊領隊蔡其昌結束海外行程後，1日帶著30萬台幣加菜金親自為中華隊加油打氣，並帶來中華隊教練團期盼已久、美國職棒有18支球隊使用的「IPitch智慧型發球機」協助訓練。

為了讓中華隊在備戰經典賽期間能習慣各國頂尖投手的球路，中華隊教練團曾向蔡其昌提及希望引進「IPitch智慧型發球機」供中華隊使用，目前不只大聯盟球隊使用IPitch實戰模擬系統，許多國家球隊也在引進中，這套發球機由美國研發製造，而亞洲唯一一台發球機由71Sports投打學苑引進，因此本屆經典賽也有他國表達租借需求，經蔡其昌多次溝通、協調，同意由中職租下該發球機設備提供中華隊使用，71Sports投打學苑也派員協助操作使用。

亞洲目前第一台也是唯一一台的IPitch智慧型發球機，已經運到斗六棒球場中華隊集訓基地，中職更投入超過30人組成最強後勤團隊，全力提供中華隊最好的訓練環境與服務，讓教練、球員們無後顧之憂專心備戰經典賽，期許在地主球迷面前繳出佳績。

另外，為確保經典賽國家隊選手進駐斗六棒球場集訓期間的安全，避免受不明人士的滋擾，蔡其昌也親自拜託雲林縣警察局，警方也在球員下榻飯店、主球場、副球場設置電子巡邏系統，加強周邊安全維護，一同守護國家隊選手。

中職會長也是這次經典賽中華隊領隊蔡其昌（左），致贈30萬加菜金給中華成棒隊，總教練林岳平（右）代表接下。（中華職棒大聯盟提供）