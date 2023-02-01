2023台灣燈會回歸台北舉行，除北市東區外，龍山寺正對面艋舺公園星象廣場亦有設置有「萬華燈區」，串聯龍山寺傳統燈藝展區，呈現傳統廟宇節慶特色，讓民眾感受傳藝文化之美。擁有地利之便的台北凱達大飯店即日起至2月19日止推出「台北燈會在凱達」住房專案不含早餐與一次性使用塑料包裝備品及裝瓶水，平日每房只要1,999元起，5樓的百宴自助餐廳亦推出「開運兔給樂」優惠同慶，屬兔朋友兩人同行即享八折優惠。為增加節慶歡樂氛圍，還有住房與餐飲的打卡好禮大放送。

煥然一新的艋舺地區因台北燈會而更讓人驚艷，旅客不僅賞燈還能品嚐當地小吃，感受臺北城新舊融合的文化魅力。台北凱達大飯店推出「台北燈會在凱達」住房專案，除平日每房只要1,999元起，並贈送艋舺在地的「百草健康浴包」，房客暢遊各大燈會展區後再泡個既暖身又紓壓的藥草浴。

以高CP值聞名的台北凱達「百宴自助餐廳」，空間寬敞舒適，提供多樣化的中西式餐點，結合創意口味及餐飲美學，呈現豪華的飲食饗宴。即日起至3月31日止，推出「開運兔給樂」優惠，屬兔朋友午／晚餐兩人同行即享八折優惠（需加原價10%服務費），平日午餐每位不到800元超划算。

響應台北燈節活動，台北凱達亦於活動期間準備了打卡好禮，於官網／語音訂房者於入住時出示個人FB打卡「台北燈會@凱達」即贈送精美杯蓋一份，每日限量20個。於家宴中餐廳消費並於FB打卡，每桌再贈送玉兔楊枝甘露奶酪一份，每桌限一份、每日限量20份。