烏克蘭國安局(SBU)搜索前內政部長•阿瓦科夫 (Arsen Avakov)的家，與上個月發生的「內政部官員墜機案」有關。

路透社報導，1月18日，一架滿載14名烏克蘭內政部官員的直升機，在基輔郊區羅伐利（Brovary）附近墜毀，波及到一座幼稚園和住宅區，導致2名飛行員、14名官員，與2位平民死亡。死者包括內政部長莫納斯泰爾斯基 (Denys Monastyrskyi)，他一直是總統澤倫斯基的重要親信，因此該事件對烏克蘭政局影響很大。

SBU沒有立即回復此消息的真假，不過。烏克蘭執政黨-「人民公僕」後來證實，是派人搜查了阿瓦科夫的家。據說，這與直升機墜毀有關。

阿瓦科夫說：「他們查看了六年前的空中巴士集團合約。」

59歲的阿瓦科夫曾是最有權勢的官員之一，擔任內政部長超過七年。然而爭議也不小，主要是濫用權力，於是在2021 年 7 月辭去烏克蘭內政部長一職。