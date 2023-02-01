藝人郭亞棠曾擔任過電玩遊戲主持人，後來轉型成本土演員，以《嫁妝》洪家芬一角打開知名度，近日在民視8點檔《市井豪門》中演出雷洪的小女兒「妞妞」，受到外界關注，她前陣子傳出遭詐騙40萬，賠光多年積蓄，結果被人邀約飯局，讓郭亞棠直呼「不需要奇奇怪怪的收入」。

據《三立新聞網》報導，郭亞棠表示收到私訊，被問要不要當飯局妹，私訊內容提到飯局時間從晚上9點到早上5點，客人都是頂級商務人士，純飯局，一次就可以實領6到10萬台幣，類似邀約不止一封，對此她無奈說，「我只求正緣老公快來領養我，我不需要包養喔！謝謝」。

郭亞棠1日在Instagram限時動態寫下：「我真的不需要奇奇怪怪的收入，也沒有被騙走全部身家」，據《聯合新聞網》報導郭亞棠在2020年被詐騙，當時一位相當信任的朋友姐姐在投資塔位，聽說獲利不錯，因此拿出40萬投資，沒想到該公司涉嫌違法吸金，她投進去的錢也石沉大海，當時報導透露40萬是郭亞棠的全部身家，對此郭亞棠也澄清只是資產一部分，沒有到全部。

郭亞棠16歲就開始半工半讀，曾做過許多工作，當過麵店、夜市攤販店員，19歲時接活動主持，23歲拍攝多部廣告出道；她透露10年前發現爸爸得了膀胱癌，陪著爸爸抗癌10年，這些年各種治療方式只要有效都願意嘗試，但爸爸最後在2021年不幸去世，郭亞棠與家人感情很好，時常會在社群平台發布緬懷貼文。