台灣燈會睽違23年後再度移師台北，新光三越台北信義新天地也於疫情後，打造「HUG YOU光環兔年燈展」，並首度邀請網紅蔡阿嘎擔任點燈大使，搶攻親子客群。

新光三越邀請人氣YouTuber蔡阿嘎夫妻檔擔任兔年點燈大使。（吳松翰攝）

新光三越睽違3年，再於信義新天地推出兔年燈展，由4米高的主燈和4隻萌兔組成，並邀請金曲製作人侯志堅製作專屬主題曲，網紅夫妻檔蔡阿嘎也擔任首屆大使，除了打卡拍照外，更首次有數位科技融入，只要張開雙手擁抱，A8大門口4米高的HUG兔主燈，將會閃爍亮燈給予互動回應，一起散發耀眼光芒。而座落於A9的「夢想禮物TO YOU」燈區，若擁抱黃色HUG兔，黃兔隨即綻放彩色光芒，點亮巨型禮物盒，搭配IG互動濾鏡就能拍出時尚美照；第3座「自然祝福FOR ALL」，則位於A11松壽路大門口，燈飾兩側象徵春天的互動花座機關，在都市也能感受大自然的氛圍。

即起至2月12日，用新光三越App並扣會員點數skm points 50點即可兌換兔年最應景的「HUG YOU小提燈。

「自然祝福FOR ALL」則位於A11松壽路大門口。（新光三越提供）