來自美國愛荷華州的19歲女大生魯索（Madison Russo）涉嫌在募資平台謊稱自己罹患胰臟癌，正與一顆足球大小的腫瘤對抗，成功騙取439人的愛心款項，總金額超過3.7萬美元(約台幣110萬)，最後卻因一張自拍照被抓包，如今面臨最高10年刑期。

綜合《紐約郵報》（New York Post）及雜誌《時人》(People)報導，魯索先後在群眾募資平台(GoFundMe)和抖音(TikTok)散播假消息，透過網頁上的個資可以看到，她聲稱自己8個月前被診斷出胰臟癌二期，外加急性淋巴性白血病，已接受15輪化療，「脊椎被一個足球大小的腫瘤包裹，醫生說只剩下5年壽命…」悲慘境遇曝光，一夕間湧入439名好心人士善捐，總金額幾近3.8萬美元(約台幣113萬)。

更離譜的是，期間她還受邀至當地聖安布羅斯大學以及非營利機構國家胰臟基金會發表演說，不過基金會事後急消毒，「與當事人沒有任何聯繫，也從未現身相關活動」；裝病詐財事件至今已1年，直到上個月11日才引專業人士起疑，尤其注意到她的醫療設備放置錯誤，嚴重關乎生命安危，一切才東窗事發。

Madison Russo, 19, charged in GoFundMe most cancers rip-offhttps://t.co/DEm8RLkYeE — Dakota (@Dakota33172056) January 31, 2023

警方在她的公寓發現銀行紀錄、灌食幫浦、一頂假髮、點滴架和藥物等等，目前募款活動已取消，款項也全數歸還捐款者。受害者無奈表示:「我感到非常噁心，不是因為被騙了200美，而是之後開始猶豫要不要幫助人…」