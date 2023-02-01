新竹某科技大學的前通識課數學講師被學生指控，上課時會對學生開黃腔提到「對我眨眼睛，我才繼續解題」、「老師有看A片」、「女生以後要練臀部，這樣以後才會幸福」遭校方懲處須接受8小時性平課程，但他喊冤是爆料的8名學生因成績不及格才挾怨報復他，向法院提告要求撤銷處分並索賠80萬，遭法官判駁回。

判決書指出，該老師稱當時上數學課時並無對女學生說「對我眨眼睛，我才繼續解題」，也沒有講黃色笑話，無提到「女生以後要練臀部，這樣以後才會幸福」、「男性與女性交往，結局不重要，過程（性行為）比較重要」、「老師有看A片」、「手機有自己身體照片或裸體照」，他稱因該8位學生成績不及格，學生不滿之下才會對他有不實舉報，他認為調查小組僅聽信片面之言。

該老師認為校方調查小組不採信上課時坐在前面，認真聽課的學生說詞，也不參考其他學生所作的問卷調查，認為調查程序及結果違法，要求撤銷處置與索賠80萬；法官依據校方訪談記錄，認為8名學生在考試之前已向班導師反應該老師開黃腔，而且8人中也有數學成績優異者，因此不採信該老師說詞，認定校方決議8小時性別平等教育課程並無不當，判他敗訴。可上訴。