陳建仁1月31日正式就職新任行政院長，而對於他過去涉及論文抄襲的質疑也隨之而來。國民黨立委王鴻薇今(1日)在臉書發文強調，陳建仁涉及的抄襲，就是被審查委員明確地說涉嫌抄襲需要修正，經過修正後才上架，且台大學倫會也對此判決處罰相關人等。陳建仁就自承抄錄疏失，更因為這樣請辭國科會主委，事後更說自己其實沒看過內容，這樣掛名作者，這樣負責任，怎麼還敢理直氣壯，敢掛名不敢負責嗎？

「陳建仁自承抄錄疏失，綠側翼崩潰，護航到失去理智！」王鴻薇表示，從林智堅抄襲開始，民進黨荒謬的護航、崩潰，早就已經是瘋狂的等級。有很多塔綠班帳號、側翼網軍、假帳號洗留言攻擊她，這次陳建仁涉及的抄襲事件，讓他們再一次群起集結，然而護航內容卻是荒腔走板。

王鴻薇提到，尤其是對於她連連揭發論文抄襲，質疑她的學歷：政大學士如何可以發現林智堅、陳建仁這麼高深的論文？還說一定是對岸幫忙，要把對手通通打成中共同路人，「這簡直笑死人！」不說別的，就林智堅抄襲，中華大學那本幾乎整本都一樣，林智堅的論文，小學畢業都知道抄襲，這種低端護航真的讓人啼笑皆非。

她還酸，（自稱旅美教授的）翁達瑞更好笑，GOOGLE自己名字的搜尋頁面，說現在新聞都是翁達瑞，他贏了、成功幫陳建仁護航了！「這種阿Q勝利法，民進黨人看了不知道做何感想？我都有點同情他！」

王鴻薇強調，更別說陳建仁涉及的抄襲，雖然最後上架期刊，但是明確的就是被審查委員說涉嫌抄襲需要修正，經過修正後才上架，且台大學倫會也對此判決處罰相關人等。這些都是事實也有相關資訊，陳建仁就自承抄錄疏失，更因為這樣請辭國科會主委，事後更說自己其實沒看過內容，這樣掛名作者，這樣負責任，怎麼還敢理直氣壯，敢掛名不敢負責嗎？

王鴻薇直言，陳建仁不是神，本該接受檢驗，在這些事實的基礎下，公理自在人心，「持續揭發這些議題，我絕對不會退縮任何一步！」