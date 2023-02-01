搶攻西洋情人節商機，寒居酒店推出情人節限定造型蛋糕、浪漫晚宴以及住房活動。2月6日至2月14日BeGood烘焙坊限量販售四吋心型「草莓開心果塔」每個520元，2月11日至2月14日推出情人節限定晚間套餐，每位3,680元+10％，點套餐即贈送膠原蛋白禮盒乙組。即日起至3月30日止推出的「天天情人節」住房專案，入住即送院線影城電影票以及舒眠香氛乙組，再享翌日風格早餐，每晚4,999元起+15.5％。集結美食、住宿與精緻小禮，點燃愛情的靈丹妙藥三管齊下，助攻浪漫情人夜。

「寒居酒店草莓開心果塔」以愛心造型亮相，精巧討喜，象徵著情人間滿懷的愛意。主廚以杏仁餡與草莓作為塔底，抹上香滑柔順的開心果乳酪卡士達，上方鋪滿碩大紅豔的新鮮草莓，點綴上手作草莓醬與新鮮的開心果粒，揉合塔皮酥鬆口感、卡士達醬的香濃穿插著果實的酸甜滋味。

「BeGood」餐廳情人節限定套餐，以開胃菜「生蠔、奶油九層塔、洋芋」及「章魚沙拉、茴香、蘋果油醋汁」兩道清爽鮮香小品揭開序幕，緊接著透過口感清爽卻飽含厚實底蘊的「牛肉澄清湯、起司餃、季節蔬菜」輕柔地轉換味覺。前菜「海儷魚、地瓜、瑞士甜菜、酸豆檸檬醬」，選用肥美少刺的魚腹肉以直火炭烤，魚皮酥香焦脆、滲入魚油的肉質軟嫩多汁。主菜「炭烤菲力、綠扁豆、西班牙臘腸、紅酒醬」，澳洲菲力牛排以西班牙國寶Josper烤箱烤製，底部鋪上鹹香的西班牙臘腸碎及軟糯綠扁豆，並以經典紅酒醬汁提味。

套餐搭配甜點「巨峰葡萄與櫻桃慕斯，玫瑰果凝，仙人掌冰沙」交融葡萄的甘馥與櫻桃酸甜製成的爽口慕斯、玫瑰花瓣輕巧點綴，搭配沁涼冰甜的仙人掌雪酪疊放在澄清透亮的粉色果凝上、嫣紅高雅的外觀，象徵著情人示愛的花束，飽含甜蜜與芬芳。

寒居酒店「天天情人節」住房專案，平日4,999元+15.5％、假日5,499元+15.5％，每天皆可入住，專案含國賓影城電影票兩張，賓客可就近於四平商圈的影城觀賞院線電影。入住舒適明亮的燁鴞或鄰鴞客房，俯瞰都市景觀、享有席夢思頂級睡床搭配專案加贈的寒居酒店品牌舒眠香氛，用和緩宜人的森林系香調，一夜深沉好眠後翌日再享BeGood風格早餐兩客，美食、電影、小旅行，戀愛達人的約會全攻略一次掌握。

除美食與住宿的浪漫體驗，寒居酒店特別與「堅持天然成分、拒絕不善原料」為理念的臺灣原創生技品牌「Ruijia露奇亞」合作，自2月11日至2月14日期間，於BeGood點用情人節套餐或透過官網及電話預訂入住寒居酒店任一住房專案，即可獲得「鋅酵母膠原蛋白」或「蜂王胜肽膠原蛋白」禮盒乙組。