張本渝（左）與謝祖武在《婚姻結業式》多年後再相遇，勾起過去對彼此之間的感情。（中天綜合台提供）

由謝祖武、張本渝、郁方、梁赫群、何如芸、馬力歐及夏如芝主演的《婚姻結業式》將在中天綜合台播出，該劇以「卒婚」為題，探討熟齡族的情感問題，深受好評，近期原班人馬更再續前緣拍攝續集。

劇裡演員也跨齡演出，穿起制服扮演高中生，演員張本渝透露，「因為我真的離高中很遠了，雖然很多人說我的高中生無違和感，但是我自己其實很尷尬和心虛。」凍齡女神張本渝駐顏有術，她分享養生秘訣，「我很注重飲食，涼性食物一律不吃，也不喝冰涼的飲料；能睡盡量睡，睡前和起床會做冥想。」

她還會看中醫調理身體，更有規律運動的習慣，像是瑜珈、騎腳踏車等，就連平常去銀行或家附近辦事，她也都選擇騎腳踏車而不是開車，「之前疫情剛開始的時候，想說家裡要備著清冠一號，我就和中藥行訂了20包水藥，結果我太小看水藥的重量，騎車回來覺得越騎越重，尤其碰到上坡的時候超崩潰」。

近期《婚姻結業式2》已經殺青，讓她很不捨，也非常感謝同劇演員，「因為拍攝期間，我同時也在如火如荼的排《如夢之夢》，常常是早上拍戲下午排戲，同學得配合我的時間」，而目前工作已告個段落，她休息的方式就是讓自己好好睡覺，「睡飽睡滿，我說我還能睡9、10個小時，和我同年紀的朋友都說，他們大概5、6個小時就會醒」。

新的一年，張本渝也已排定計畫，「接下來就是排《京戲啟示錄》，3月份就會演出，還有去年因疫情延至今年底要演出的《愛隔離》，當然，如果時間允許的話，練了十多年的瑜珈，我想今年去拿瑜珈證照。」

此外，張本渝也透露《婚姻結業式2》自己所飾演的黃美惠在心境跟生活上會和第一季截然不同，更賣關子表示第二季和謝祖武、尹昭德都會有不同的發展。這部探討婚姻真實面的《婚姻結業式》自2月6日起每週一至週五晚間8點在中天綜合台播出。