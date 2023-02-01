國立成功大學1日舉辦新、卸任校長交接典禮，卸任校長蘇慧貞未來動向受到關注，她之前曾被外界點名是教育部長熱門人選，先前也屢有入閣傳聞，因與賴清德交好，現也傳出可能更上一層樓，成為賴的副手人選，對此，蘇慧貞回應「不可能」，避談有無被徵詢，僅強調仍將繼續教書。

成功大學第18任校長沈孟儒（左）從卸任校長蘇慧貞（右）手中接過印信。(成大提供／曹婷婷台南傳真)

成大今天舉辦新、卸任校長交接典禮，在教育部政務次長劉孟奇的蒞臨見證下，第18任校長沈孟儒從卸任校長蘇慧貞手中接過印信，正式就任成功大學校長。沈孟儒指出，成功大學正處於風帆正滿、躍升精彩、邁向百年的關鍵時期，未來擔任校長之際，將引領全校師生並鏈結世界各地校友，建立全球最有價值的學術品牌，讓成功大學成為名副其實的全台首學。

副總統賴清德也透過影片祝福成大為台灣、為國際作出貢獻，他表示，成大校訓是窮理致知，低調務實然後認真做事的校風，他對於未來的成大寄予厚望，如能運用成大本身條件，再加上國家資源以及社會支持，成大能夠對未來的台灣做出更大貢獻。

由於蘇慧貞是成大首位女校長，校長任期8年來，與時任台南市長的賴清德建立交情，賴清德後來北上接任行政院長，當時一度盛傳蘇慧貞可能入閣。教育部次長劉孟奇今天以台語「頂真」形容蘇慧貞個性，細數她任內配合國家政策成立智慧半導體及永續製造學院、啟動台南沙崙地區重要建設，疫情期間貢獻良多。

醫界大老韓良誠致詞說，蘇慧貞任內規畫沙崙醫療創新園區，顯見眼光宏遠，而在籌備老人醫院過程中，他也發現沈孟儒校長擁有傾聽別人意見、具備同理心、忍辱負重等個人特質，而且主張「教育無他，愛與榜樣而已」，令他非常欣賞。