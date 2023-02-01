台灣燈會期間，警方將加強附近交通疏導。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

台灣燈會期間，警方將加強附近交通疏導。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

2023台灣燈會預計將於2月1日起至2月4日試營運，並在2月5日至19日正式開展，北市警信義分局除於燈會期間加強燈區周邊道路交通疏導、管制外，為避免流動攤販在燈區任意穿梭，占用賞燈空間、影響燈區秩序及市容，警方將嚴格取締燈區內違規攤販。

警方表示，依據道路交通管理處罰條例第82條規定，未經許可在道路擺設攤位，除責令行為人即時停止並消除障礙外，處行為人或其雇主1200元以上2400元以下罰鍰，攤棚、攤架得沒入之。

今天試營運首日，東區商圈及信義商圈行人徒步區已有零星攤販違規設攤，信義警方接獲通報後立即到場，針對違規攤販製單舉發並責令清除，為避免違規攤販抱有僥倖心態，信義警方將對信義商圈行人徒步區，持續嚴格取締，以維護燈區秩序及市容。除違規攤販外，違規停車亦為執法重點，信義分局提醒民眾，信義商圈行人徒步區禁止機車進入及停放，切勿騎乘機車駛入，以免受罰。

信義分局呼籲，賞燈民眾可盡量搭乘大眾運輸工具前往，燈會期間將持續針對周邊主要道路加強交通疏導，並強力取締違規停車及攤販，維持交通秩序。