新任行政院長陳建仁昨(1月31日)走馬上任，不過，總統蔡英文以向中研院「借調」方式，讓陳建仁留職停薪出任閣揆。前民進黨立委郭正亮表示，陳建仁要留借調的身分，就表示他無心選總統；他若是副總統賴清德，也不會將陳建仁看在眼裡。至於行政院副院長鄭文燦，會不會是賴清德2024總統大選的潛在對手？郭正亮認為「不會」。

中天政論節目《大新聞大爆卦》主持人馬千惠問到，從名單來看，陳內閣是看守賴清德內閣？郭正亮回應表示，問題是陳建仁看守不住，因為民調追不上。而陳建仁要留借調的身分，就表示他無心要選總統，陳建仁一開始就講，他要當475天，擺明跟蔡英文講好了要做到5月19日。他若是賴清德，也不會將陳建仁看在眼裡，像陳建仁做事情的方式，怎會是賴清德的對手。民進黨2024總統候選人，就是賴清德了。

馬千惠再問到，鄭文燦會不會是賴清德2024的潛在對手？郭正亮認為，「不會」， 因為他們兩人畢竟都是新潮流的，而且輩分還是有差，鄭文燦也知道，2024這一局，一定要幫賴清德。至於陳建仁的個人問題，就由他去吧，因為不可能在中途換閣揆，因為會大傷 ，頂多換掉幾個人 。

郭正亮並指出，賴清德雖然少掉蘇貞昌這個辣刺，可是陳建仁沒辦法幫賴清德加分，真正能為賴清德加分的，還是鄭文燦能不能讓部會動起來，讓中央、地方做更好的整合。