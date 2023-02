根據捷克台灣商會指出,捷克眾議院議長艾達莫娃將於3月25日到4月1日率團訪問台灣與韓國,並可望於3月25日搭乘捷克政府特別安排的專機,從布拉格直飛台北。

捷克台灣商會( Czech Taiwanese Business Chamber)在網站公布訊息,艾達莫娃(Markéta Pekarová Adamová)訪團將於3月25日抵台。布拉格與台北目前並無直飛班機,捷台商會指出,隨團企業可選兩種搭機模式,一種是搭乘商務航空,另一種是搭乘政府安排的直飛專機(A flight by the government special from Prague to Taipei)。

議程指出,訪團於3月25日抵台,3月27到29日將在台灣參與各種商務活動,包括舉行「第18屆台捷經濟會議」,舉行「捷克-台灣中心」成立儀式,參加智慧城市論壇暨展覽的捷克館開幕儀式,以及與台灣公司舉行企業間的B2B對話等。

議程指出,在3月29日到3月31日間,隨團的捷克企業可選擇前往韓國或留在台灣參訪。選擇在台灣參訪的捷克企業,將根據各廠商的屬性與需求,量身規劃所需的企業拜訪行程,分別前往新竹、台中、高雄、台北等地,尋求搭建合作契機。

選擇轉往韓國的捷克企業,則會在3月29日到31日期間,到韓國首爾拜訪企業洽談合作機會。

捷克台灣商會公布的議程並未涵蓋會晤台灣政要的行程,但3月25日到26日並未安排商務行程,因此相關政治會晤較可能集中在這2日。