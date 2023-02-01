根據捷克台灣商會指出，捷克眾議院議長艾達莫娃將於3月25日到4月1日率團訪問台灣與韓國，並可望於3月25日搭乘捷克政府特別安排的專機，從布拉格直飛台北。

捷克台灣商會（ Czech Taiwanese Business Chamber）在網站公布訊息，艾達莫娃（Markéta Pekarová Adamová）訪團將於3月25日抵台。布拉格與台北目前並無直飛班機，捷台商會指出，隨團企業可選兩種搭機模式，一種是搭乘商務航空，另一種是搭乘政府安排的直飛專機（A flight by the government special from Prague to Taipei）。

議程指出，訪團於3月25日抵台，3月27到29日將在台灣參與各種商務活動，包括舉行「第18屆台捷經濟會議」，舉行「捷克-台灣中心」成立儀式，參加智慧城市論壇暨展覽的捷克館開幕儀式，以及與台灣公司舉行企業間的B2B對話等。

議程指出，在3月29日到3月31日間，隨團的捷克企業可選擇前往韓國或留在台灣參訪。選擇在台灣參訪的捷克企業，將根據各廠商的屬性與需求，量身規劃所需的企業拜訪行程，分別前往新竹、台中、高雄、台北等地，尋求搭建合作契機。

選擇轉往韓國的捷克企業，則會在3月29日到31日期間，到韓國首爾拜訪企業洽談合作機會。

捷克台灣商會公布的議程並未涵蓋會晤台灣政要的行程，但3月25日到26日並未安排商務行程，因此相關政治會晤較可能集中在這2日。