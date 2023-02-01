且經稽徵機關移送法務部行政執行署各分署強制執行後，義務人除須繳納本稅及滯納金，還要自行負擔執行程序所發生的必要費用。
該局說明，執行必要費用包括函送公文書所產生的郵資、扣押收取金融機構存款的手續費、拍賣不動產所產生的指界費、鑑價費及查調資料所發生的行政費用等。
民眾如收到執行分署寄發的傳繳通知單，千萬不要置之不理，應儘速至執行分署說明並繳清稅款，才可避免日後遭扣薪、扣存款或財產被查封、拍賣等情事，不僅影響個人信譽，還須負擔額外的執行必要費用。
財政部高雄國稅局表示，逾期未繳納的稅款，依新修正之稅捐稽徵法第20條規定，每逾期三日滯納數額加徵1％滯納金，最高加徵至滯納數額10％，逾30日仍未繳納者，移送強制執行。
且經稽徵機關移送法務部行政執行署各分署強制執行後，義務人除須繳納本稅及滯納金，還要自行負擔執行程序所發生的必要費用。
該局說明，執行必要費用包括函送公文書所產生的郵資、扣押收取金融機構存款的手續費、拍賣不動產所產生的指界費、鑑價費及查調資料所發生的行政費用等。
民眾如收到執行分署寄發的傳繳通知單，千萬不要置之不理，應儘速至執行分署說明並繳清稅款，才可避免日後遭扣薪、扣存款或財產被查封、拍賣等情事，不僅影響個人信譽，還須負擔額外的執行必要費用。
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