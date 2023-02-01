只要利用手機所載電子支付或行動支付App掃描繳款書上的QR-Code，會自動連結到網路繳稅服務網站並帶出相關銷帳資料，再選擇電子支付帳戶或行動支付綁定的信用卡、活期（儲蓄）存款帳戶或晶片金融卡繳納，一指即完成繳稅。
除綜合所得稅，營業稅核定稅款、遺產稅、贈與稅及各稅違章罰鍰也都可利用電子支付帳戶繳稅。
政部高雄國稅局表示，110年度綜合所得稅核定稅額繳款書及核定通知書於1月底陸續寄發，繳納期間為2月11至20日，為提升民眾繳稅便利性，開放電子支付帳戶也可繳納核定稅款。
只要利用手機所載電子支付或行動支付App掃描繳款書上的QR-Code，會自動連結到網路繳稅服務網站並帶出相關銷帳資料，再選擇電子支付帳戶或行動支付綁定的信用卡、活期（儲蓄）存款帳戶或晶片金融卡繳納，一指即完成繳稅。
除綜合所得稅，營業稅核定稅款、遺產稅、贈與稅及各稅違章罰鍰也都可利用電子支付帳戶繳稅。
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