教育部體育署自從2016年推動「運動i台灣」計畫，並從2022年到2027年續推「運動i台灣2.0」計畫，為表揚去年度推展績效特優的縣市，體育署1日辦理「111年特優縣市頒獎典禮暨112年運動i台灣2.0計畫中央輔導及地方訪視機制說明會」，由教育部次長林騰蛟親臨頒獎並致謝，邀請包括宜蘭縣、臺北市、新竹市、苗栗縣、臺中市、彰化縣、南投縣、嘉義市等8個特優縣市政府體育局(處)長或教育處長代表出席受獎。

回顧去年各縣市政府首次執行運動i台灣2.0計畫，均努力嘗試以地方發展現況、特性、人口結構、各族群等需求，分別提出一般專案、原住民族專案及身心障礙專案之年度計畫，體育署透過委員訪視、定期會議與提報資料及透過i運動資訊平台等數個評核項目，評核出8個特優、9個優、5個良等縣市。

各縣市執行成效方面，南投縣積極打造出當地特色活動，例如日月潭萬人泳渡，將觀光連結運動，成為台灣水域運動知名品牌；苗栗縣構築完善的18鄉鎮市觀摩展演嘉年華，及結合12個以上身障團體參加輪椅舞競技大賽，增加各族群參與運動的機會、營造友善運動環境；彰化縣持續辦理特色賽事，老字號的「田中馬拉松」，兼具地方文化跟美食佳餚，同時展現人情味，提升運動賽會價值，同時以親子運動為主軸，擴大全民運動參與。

宜蘭縣則善用地理環境，辦理冬山河水岸馬拉松、蘇澳海洋運動嘉年華，並透過新聞媒體、高鐡雜誌等全國性媒體管道，具有高度的行銷效益；台北市網狀式推廣全民運動風氣，從台北市運動中心、河濱公園到鄰里公園，辦理體適能檢測或體育運動課程，搭配常態性課程活動和國民體育日，再到結合原住民族運動嘉年華，展現多元特色。

台中市則由市政府團隊擔任火車頭，帶領並且整合地方團體，推動街舞、單車、武術等大型活動，透過不同管道進行行銷宣傳，發揮推動效益；新竹市以寵物做為吉祥物的代言宣傳方式，吸引愛寵物的人士參與運動，更加活絡青草湖水域遊憩中心及風景區；嘉義市以嘉義之肺「雙潭」蘭潭及仁義潭作為主題，首次舉辦的城市夜跑活動，積極和鄰里長、在地宮廟、商家合作，發揮行銷整合功能，並舉辦身心障礙族群活動，也邀請銀髮族參加，符合共融精神。

台中市政府運動局局長李昱叡表示，市長盧秀燕以打造台中「酷運動、酷城市」為目標，去年執行「運動i台灣2.0計畫」投入多達3565萬台幣經費，執行241個專案，突破18萬人次參與，補助額度及執行案件數皆高居全國第一，除了參與對象多元，更推廣特色活動與專案，如匹克球、冰壺、獨木舟、龍舟、街舞、自行車及足球運動熱區等項目，深受在地居民喜愛。

體育署補充，希望透過倡導及地方協力的模式，整合各縣市政府資源與地方人文及環境特色，鼓勵國人規律從事運動，提升全民運動風氣，共同守護國人的健康，1日的頒獎典禮現場不但進行隆重的獎牌頒贈儀式外，亦辦理2023年中央及地方輔導機制說明及教育訓練課程，期能透過此說明會讓各縣市充份瞭解今年度運動i臺灣2.0計畫中央輔導和地方訪視機制，強化計畫執行績效。