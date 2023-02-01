由於基本工資自2023年起從25,250增加至26,400元，中華民國輪船商業同業公會全國聯合會、中華海員總工會及中華民國船長公會針對月薪調整調漲達成共識。再者，由於船員薪資調高因涉及船員福利有急迫性與必要性，草案公告日期僅14天預告期、到2月14日；若預告期間無接獲反對意見，後續將報請交通部辦理法規公布事宜，預計2023月4月前可公告實施。

本次調整範圍是全職級船員，包括國際航線、國內航線的各職級在職船員等，預計受惠人數為6,431人。調整後最低月薪資中，調漲幅度最高的職等均為國內航線的船員，包含船長、輪機長等，如離島航線船長最低月薪從4.01萬調升至4.37萬元。另外，國際遠洋航線的船長也從原本的8.92萬元增加到9.28萬元。

航港局表示，此次修正已經參考海運市場狀況，並達成勞資雙方共識才提預告。此次全面調漲，對於船員就業情形能有正面鼓勵效益，但航運缺工之狀況涉及航運各產業層面與國際環境變動，仍需持續觀察船員上船工作意願。

此外，國內航線的水手、廚工等職等原為最低薪資，此次也不再是最低薪資，略微調升至26,462元。而依據《船員法》規定，船員最低薪資不得低於勞動基準法所定之基本工資，原低於勞動基準法基本工資者，自1月1日起回溯薪資。

交通部指出，此修正已達成勞資雙方共識，而《船員薪資岸薪及加班費最低標準》在2002年發布後此已歷經13次修正，為中華民國輪船商業同業公會全國聯合會、中華海員總工會及中華民國船長公會協議調整方案，報請航政機關核定後調整。