永和燈會今起登場，共2500盞彩繪燈籠及300盞圖書紙立體燈籠展出，展出數量較去年多500盞，更是前年的6倍以上。即日起至2月28日止，在仁愛公園飆舞廣場展出，期間除靜態展覽外，周末還會搭配音樂會演出。

永和區公所表示，為了呈現更多作品，同時提供民眾更寬敞的賞燈空間，今年的永和燈會特別選在仁愛公園飆舞廣場舉辦。展出作品除了里辦公室及在地協會、幼兒園、國中小之外，還有永和在地美術社團參與繪製80公分的燈籠，透過彩繪燈籠傳達創作者心中的異想世界，為燈會增添豐富多元的繽紛色彩。

另外，展出的300盞圖畫紙燈籠，改以三角造型製作，提供更好的觀賞視角給民眾，以將近900張小朋友的繪畫作品畫出自己的幸福時光。除了靜態的展覽外，展出期間的每周六晚間7點，都會有永和不同學校的樂團演出，讓民眾在樂聲中欣賞燈會。

永和區長莊茂坤表示，永和為文化藝術之都，感謝在地民眾、學校與團體的熱情參與，每盞燈籠都可以看到里民、社區長輩及學校師生和美術團體不同的創作故事，另外將小朋友繪畫作品製作成創意燈籠展出，以不同方式呈現美感，讓大家觀賞到不一樣的燈會。