TVBS《食尚玩家瘋狂總部》前往峇里島避寒，由主持人李易、大文及房思瑜率先成為解封後的首發團。台灣氣溫依然冷颼颼，大文整理行李時還差點季節錯亂，房思瑜準備了多套比基尼，更是不惜在當地租借禮服，就地為自己辦了場變裝派對。

抵達峇里島來到宛如明信片的超美飯店，令3人興奮不已，又發現房間裡佈置成彷彿公主洗澡的浴缸，此時李易大膽邀約房思瑜來泡澡，原來是他已架好攝影機就定位，想讓觀眾飽眼福。

隨後行程搭配飯店體系來到曾被評比為此生必來且擁有世界最美日落之一的酒吧，讓平時搞笑的大文難得感性告白：「真的好感謝食尚玩家讓我有機會來到這麼美的地方。」

峇里島陽光充沛、文化獨特，是全世界遊客都喜歡的頂級度假聖地，除了本島之外，也推薦到離島享受海上風光，這回帶大家來到藍夢島體驗當地小島氛圍，躺在沙灘上聽音樂喝著酒欣賞夕陽，造就多層次的感官享受，同時還有編髮服務使李易終於完成多年來的心願，讓旁人看了直呼：好可愛。

另外，本身就熱愛海洋生活的房思瑜難掩興奮心情，在酒吧忍不住搭訕獨自一人的外國女生，並聊到峇里島非常適合女生單獨一人來旅行，很安全且大家也都很友善。