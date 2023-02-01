林姓知名醫師6年前獲准臨床試驗麥片凝膠乳液治療尿毒搔癢症的功效，卻被乳液廠商用他的名義替產品打廣告，他提告求償，台北地方法院判廠商賠償40萬元，可上訴。

林堤告主張，廠商未經同意在官網、論壇刊登他的職稱、姓名、醫院同意臨床試驗的中、英文證明書，使消費者誤認他是產品代言人、產品得以治療尿毒搔癢症，害他被醫院記過處分。

台北地院認為，廠商未經同意擅自使用林的職稱、姓名和證明書資料，使大眾質疑林身為醫師的形象和聲譽，侵害姓名、名譽權，審酌一切情狀判決廠商須賠償40萬元。