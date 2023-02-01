昔香港無線台當家花旦陳玉蓮，因多次接演金庸作品，成功演繹《倚天屠龍記》小昭、《神鵰俠侶》小龍女及《天龍八部》王語嫣，讓她因此爆紅，其中和劉德華主演的《神鵰俠侶》更蔚為經典，仙氣模樣深植人心，62歲的她淡出幕前多年，不過仍會和圈內好友相聚，近況也跟著曝光。

資深媒體人汪曼玲近日PO出和胡楓、盧海鵬等人新年聚餐的照片，其中陳玉蓮也驚喜現身，只見她灰色外套裡穿著紅色上衣，下身搭牛仔褲，簡單休閒打扮，也不減出眾氣質，雖然臉上多少有些歲月痕跡，依舊保養得宜，讓網友都驚艷不已。

陳玉蓮62歲仍氣質出眾。（圖／取自汪曼玲微博）

陳玉蓮（後排中）和圈內好友聚餐。（圖／取自汪曼玲微博）

陳玉蓮和劉德華合作《神鵰俠侶》，在當時造成轟動，不僅讓她創下事業高峰，就連原著金庸都說兩人的組合，是他最滿意的版本，大讚她完美演出小龍女的角色，她也因此有「最美小龍女」稱號。

而她曾和周潤發有過一段5年情，分手原因眾說紛紜，更傳出發哥為情輕生，不過她之後受訪時表示，因為自己年輕時為性格剛烈，難免惹得發哥媽媽不高興，最後和平分手。

陳玉蓮也拍過幾部台灣電視劇。（圖／本報系資料照）

陳玉蓮1984年和美籍華裔商人陳超武在美國結婚，但婚姻維持8年後離婚。而她現對於感情看得很淡，近年來潛心向佛並積極致力公益，曾和志願人士組成義工隊，走訪西藏、雲南、四川山區，協助教育並助養多名孤兒，人美心善。

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