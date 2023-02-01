正修科大一年一度的冬令體驗營登場！應用外語系推出「e起吃喝玩樂fun英文．趣味遊戲體驗營」，邊手做邊練習英語表達，電競科技管理系「電競RUN起來」，網紅直播一學就會，現場體驗競技遊戲，令學員收穫許多。

應用外語系「e起吃喝玩樂fun英文．趣味遊戲體驗營」，一改枯燥、乏味、單調的語言學習方式，改採創客教育的精神，一邊手做一邊練習英語表達，把五感全部打開，讓每一個細胞彷彿瞬間置身國外。

參加應用外語系「e起吃喝玩樂fun英文．趣味遊戲體驗營」的學員中山高中林宛萱說，活動非常豐富，參加冬令營很開心。

電競科技管理系的「電競RUN起來」，讓高中職學子玩好玩滿，除能認識很多新朋友外，更能體驗電競系專業設備與精心設計的課程。

正修冬令營內容主要有時下最夯的網紅直播，讓同學5分鐘就學會如何開啟直播，設計直播介面，並有電競產業課程，成為電競達人的必備知識，更有電競直接連結的競技遊戲體驗。

電競系冬令營並準備三款遊戲請學員體驗，分別是英雄聯盟、傳說對決、特戰英豪讓同學互相競爭，現場除分組進行比賽外，更有正修龍校隊選手現場指導，大大提升遊戲技術。

電競系老師胡裕強說，電競系主要就是「寓教於樂，學以致用」，玩遊戲是快樂的，同時也是一門能賺錢的專業技術，讓學生清楚認知電競即專業。