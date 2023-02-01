NBA最焦慮的一群球迷，似乎是邁阿密熱火隊的球迷。根據撲克網站Replay Poker使用AI統計的數據，熱火球迷高達32.4%的相關推文屬於負面推文，簡言之，他們是聯盟裡最不開心的一群球迷。排名第2不好伺候的球迷是紐約尼克，亦多達31.7%負面推文，第3名金州勇士30.1%，最快樂的則是沙加緬度國王的球迷，僅有15.5%負面推文。

該網站列出前10名「最不爽」的球迷，依序為熱火、尼克、勇士、七六人、巫師、公牛、老鷹、籃網、金塊、灰狼。這幾隊的球迷負面推文都高於聯盟平均的22.9%。

很大一部分原因是國王沉淪了非常久的時間，他們自2005-06球季以來就沒再打入季後賽，連續輸了16個球季，球迷早就不抱任何期望。本季在新總教練麥克布朗（Mike Brown）帶領下打出好成績，球迷當然就很知足了。

至於熱火球迷為何如此焦躁，該網站開玩笑說，可能是邁阿密天氣太熱了，球迷就如隊名一般心浮氣躁。就連喜歡抱怨的英超足球迷，負面比例最高的艾佛頓也只有25.1%。

若以運動項目來區分，負面推文最多的是綜合格鬥MMA（32.5%），其次是拳擊（28.5%），美式足球NFL（27.8%），板球（23.7%）以及美國職籃NBA（22.9%）。職棒大聯盟MLB的球迷似乎怨氣較小，僅為19.6%。