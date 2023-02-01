新任行政院長陳建仁自中研院借調，被質疑卸任後仍可領中研院特聘研究員高薪49萬元，中廣董事長趙少康更以「陳建仁戀棧愛錢vs郝柏村高風亮節」做比較，綠營新北市議員卓冠廷則以「陳建仁放棄卸任禮遇，4年為國庫省2,300萬元」的說法護航。國民黨台北市議員徐巧芯指出，中研院特聘研究員4年從國庫領取2,646萬元，省了什麼錢？且依法本來就要停止領取卸任禮遇金，直批護航者腦袋壞了，法律不行數學也不好。

「趙少康說陳建仁戀棧愛錢，其實沒有說錯啊！」徐巧芯今(1日)在臉書發文提到，反而是卓冠廷幫陳建仁的護航，說什麼「陳建仁放棄卸任禮遇，4年為國庫省下2,300萬元」，才是腦袋壞了，這群人法律不行，數學也不好。

徐巧芯指出，從法律上來看，《卸任總統副總統禮遇條例》第4條第1項第1款規定，當卸任總統、副總統「再任有給公職」時，卸任禮遇就會停止。因此當陳建仁被中研院聘為特聘研究員的那天起，依法本來就要停止領取相關卸任禮遇金及辦公事務費，因此沒有陳建仁「放棄」這回事。

「卓冠廷數學也很差。」徐巧芯強調，陳建仁被聘任為中研院特聘研究員，月領至少49萬元，另有學術研究獎助費。但我們就用每月49萬元、1年領取13.5個月（公務員固定的1.5個月年終獎金）計算，1年是661萬5千元，4年就是從國庫領取2,646萬元。「2,646萬元＞2,300萬元。所以到底為國家省了什麼錢？」她直言，趙少康拿陳建仁跟郝柏村比較，認為前者愛錢、後者高風亮節，真的是剛好而已。